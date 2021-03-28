Норвежские журналисты назвали "Спутник V" спасением для Евросоюза

Евросоюз потерпел поражение со своей стратегией вакцинации от COVID-19 и теперь вынужден идти на поклон к России за препаратом "Спутник V", сообщило норвежское издание Resett.

Евросоюз потерпел поражение со своей стратегией вакцинации от COVID-19 и теперь вынужден идти на поклон к России за препаратом "Спутник V", сообщило норвежское издание Resett.

В статье сказано, что "ЕС остался в дураках в борьбе за дозы вакцины". Брюссель, по словам журналистов, "без малейшего энтузиазма" отнесся к появлению в России первой в мире вакцины от коронавируса, рассчитывая на свою стратегию, которая в результате не принесла должного результата.

Сначала эффективность вакцины Johnson & Johnson признали ниже ожидаемой. Затем появились сведения, что препарат AstraZeneca может вызывать тромбоз. В настоящее время некоторые страны Евросоюза всерьез рассчитывают на "Спутник V" как на спасение, отмечено в норвежском издании.