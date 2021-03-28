Сенатор Пушков прокомментировал ответные санкции Китая против США

США еще не испытывали на себе встречные санкции от других стран, но они неизбежно столкнутся с ними. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

США еще не испытывали на себе встречные санкции от других стран, но они неизбежно столкнутся с ними. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Китай может ввести серьезные ограничения. Санкции будут активны против интересов американского бизнеса. Еще одной мерой может стать бойкот дипломатических инициатив Джо Байдена. США не должны верить, что способны определять повестку дня в мире. Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.

Ранее МИД ЕС ввели санкции против китайских граждан и компании, обвиняя их в нарушении прав человека из-за преследования "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Позже США, канада и Великобритания поддержали введение санкций. МИД Китая утвердил ответные меры, заявив, что в США и Канада должны прекратить манипуляции темой Синьцзяна и не вмешиваться во внутренние дела КНР.