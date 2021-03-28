Депутат Госдумы порекомендовал Киеву не беспокоится о будущем Крыма

Депутат Госдумы, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников порекомендовал министру по "временно оккупированным территориям" Украины Алексею Резникову не беспокоиться о Крыме.

Депутат Госдумы, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников порекомендовал министру по "временно оккупированным территориям" Украины Алексею Резникову не беспокоиться о Крыме.

Ранее он уже сообщал, что украинский чиновник с большой вероятностью может лишиться своей должности. Он считает, что министру необходимо думать о своей карьере, но никак не о судьбе Крыма. Об этом пишет РИА Новости.

"Граждане Украины в один момент "очнутся" и поймут, что происходит у них в стране, и выгонят всех подобных министров", — отметил депутат Госдумы.

Калашников также заявил, что полуостров является частью России и за его судьбу беспокоиться не стоит. Резников ранее неоднократно говорил, что Киев выдворит переехавших в Крым россиян после "возвращения" полуострова в состав Украины.