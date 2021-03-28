Заблокировавший Суэцкий канал корабль сняли с МКС

Сделанные из космоса снимки севшего на мель в Суэцком канале судна появились в Сети. Кадры опубликовал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков в Twitter.

Сделанные из космоса снимки севшего на мель в Суэцком канале судна появились в Сети. Кадры опубликовал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков в Twitter.

Космонавт заявил, что происшествие стало одной из самых обсуждаемых новостей за последние дни. По его словам, сейчас ведутся работы по снятию судна с мели с целью восстановить движение кораблей. Космонавт прикрепил три фотографии, демонстрирующие это событие с высоты МКС.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также поделился фотографиями из космоса с застрявшим контейнеровозом. По словам Рогозина, снимки были сделаны спутником "Канопус В", который является частью орбитальной группировки Роскосмоса.