Россиян предупредили о катастрофической погодной тенденции

Глобальное потепление на пять градусов будет критическим для мира, заявил глава прогностического центра "МЕТЕО ТВ" Александр Шувалов.

Глобальное потепление на пять градусов будет критическим для мира, заявил глава прогностического центра "МЕТЕО ТВ" Александр Шувалов.

Как стало известно метеорологам, в недавнем докладе Росгидромета говорится о том, что потепление климата в России опережает данный процесс в Северном полушарии в целом.

Шувалов в беседе с РИА Новости отметил, что РФ опережает соседей на половину градуса — это является значительной величиной. По его словам, негативные последствия потепления, в том числе рост количества осадков, россияне смогут ощутить уже в текущем году.

Усиление осадков происходит на севере, тогда как на юге возрастает риск засух, заявил синоптик. По его словам, проблемы с таянием вечной мерзлоты скажутся на инфраструктуре данной местности.

Эксперт полагает, что для всего мира потепление на пять градусов станет катастрофой. В этом случае субтропическому поясу и пустынным регионам грозит небывалый голод, что может привести к массовой миграции на север.