Россиян предупредили о катастрофической погодной тенденции
Глобальное потепление на пять градусов будет критическим для мира, заявил глава прогностического центра "МЕТЕО ТВ" Александр Шувалов.
Как стало известно метеорологам, в недавнем докладе Росгидромета говорится о том, что потепление климата в России опережает данный процесс в Северном полушарии в целом.
Шувалов в беседе с РИА Новости отметил, что РФ опережает соседей на половину градуса — это является значительной величиной. По его словам, негативные последствия потепления, в том числе рост количества осадков, россияне смогут ощутить уже в текущем году.
Усиление осадков происходит на севере, тогда как на юге возрастает риск засух, заявил синоптик. По его словам, проблемы с таянием вечной мерзлоты скажутся на инфраструктуре данной местности.
Эксперт полагает, что для всего мира потепление на пять градусов станет катастрофой. В этом случае субтропическому поясу и пустынным регионам грозит небывалый голод, что может привести к массовой миграции на север.