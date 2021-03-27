Мельниченко намерен создать совет по инвестициям в Пензенской области

Совет по инновациям и инвестициям должен быть создан в Пензенской области. С такой инициативой выступил врио главы региона Олег Мельниченко.

Совет по инновациям и инвестициям должен быть создан в Пензенской области. С такой инициативой выступил врио главы региона Олег Мельниченко.

Врио губернатора принял решение перезагрузить работу с бизнес-сообществом в Пензенской области. Для этого, по его словам, придется предпринять некоторые шаги.

"Будет сформирован совет по инновациям и инвестициям, в который будут включены представители пензенского бизнеса", – подчеркнул Мельниченко во время своего выступления в Законодательном собрании области.

Совет будет наделен полномочиями осуществлять экспертизу всех инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в регионе. Его председателем должен стать один из представителей местного бизнес-сообщества, добавил Мельниченко.

Российский президент Владимир Путин ранее назначил Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. В новой должности тот был представлен Законодательному собранию региона в субботу, 27 марта.