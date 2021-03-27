Баварский премьер заявил о важности быстрого одобрения вакцины "Спутник V" в ЕС

Одобрение российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе должно пройти как можно быстрее. Об этом заявил премьер Баварии Маркус Зедер.

Одобрение российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе должно пройти как можно быстрее. Об этом заявил премьер Баварии Маркус Зедер.

Европа должна извлечь урок после негативного опыта первых поставок, заявил немецкий политик. Евросоюз должен быстрее заключить все нужные контракты для приобретения большого количества вакцины. Об этом Зедер рассказал в интервью газете Passauer Neue Presse.

Премьер Баварии также признался, что Европа испытывает реальные проблемы с вакцинацией. Он ранее призывал руководство ЕС "мыслить свободнее" в теме допуска различных вакцин на европейский рынок.