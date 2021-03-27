Полухин рассказал о своих эмоциях после встречи с Шугалеем

Трудно сыграть реально существующего человека, находившегося в ужаснейших условиях, рассказал актер Кирилл Полухин, сыгравший роль социолога Максима Шугалея в одноименном фильме.

Трудно сыграть реально существующего человека, находившегося в ужаснейших условиях, рассказал актер Кирилл Полухин, сыгравший роль социолога Максима Шугалея в одноименном фильме.

Фильм "Шугалей", в котором Кирилл Полухин сыграл главную роль, был удостоен награды "За кино, спасающее жизнь" на церемонии вручения IX премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения России. Полухин рассказал, с какими трудностями столкнулся при подготовке к съемкам.

По его словам, было важно понять, каким Шугалей является в жизни, так как о социологе было очень мало информации. Крайне важно было передать чувства героя в плену, отметил Полухин. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

При встрече по возвращению на Родину социолог Максим Шугалей признался артисту, что у него шли слезы от просмотра некоторых моментов фильма, так как актер смог точно передать его переживания. Полухин заявил, что это было лучшей оценкой его работы над фильмом. По его словам, он чувствовал большую ответственность, участвуя в съемках, так как картина была нацелена на помощь Шугалею вернуться на Родину.