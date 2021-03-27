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21:34   27 Марта 2021
Политика

Анна Заковырина стала главой комитета экономического развития Курска

Анна Заковырина стала главой комитета экономического развития Курска

Комитет экономического развития администрации Курска возглавила Анна Заковырина, которая на протяжении 14 лет работала в отделе по вопросам экономики и развития области.

Отмечается, что ее назначили на эту должность 25 марта с испытательным сроком шесть месяцев. Пресс-служба мэрии сообщила, что Заковырина является уроженкой Курской области.

Помимо этого, сообщается, что она окончила Курскую государственную сельскохозяйственную академию имени И.И. Иванова и Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса. С 2003 года глава комитета экономического развития работала в структурах администрации Курской области.

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#курская область #курск #администрация #Заковырина

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