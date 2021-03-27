Анна Заковырина стала главой комитета экономического развития Курска

Комитет экономического развития администрации Курска возглавила Анна Заковырина, которая на протяжении 14 лет работала в отделе по вопросам экономики и развития области.

Комитет экономического развития администрации Курска возглавила Анна Заковырина, которая на протяжении 14 лет работала в отделе по вопросам экономики и развития области.

Отмечается, что ее назначили на эту должность 25 марта с испытательным сроком шесть месяцев. Пресс-служба мэрии сообщила, что Заковырина является уроженкой Курской области.

Помимо этого, сообщается, что она окончила Курскую государственную сельскохозяйственную академию имени И.И. Иванова и Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса. С 2003 года глава комитета экономического развития работала в структурах администрации Курской области.