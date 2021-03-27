Глава Курской области провел личный прием жителей Дмитриевского района

Губернатор Курской области Роман Старовойт провел личный прием жителей Дмитриевского района в режиме видеоконференцсвязи.

Губернатор Курской области Роман Старовойт провел личный прием жителей Дмитриевского района в режиме видеоконференцсвязи.

На фоне непростой эпидемиологической ситуации прием граждан был временно прекращен. По словам Старовойта, он наблюдает острую необходимость в возобновлении личного общения с россиянами, несмотря на то, что власти области активно работают в социальных сетях и с Центром управления регионом.

"Поэтому я принял решение возобновить эту практику. Сейчас пообщаемся в режиме видеоконференции, если впоследствии позволит эпидситуация, то организуем прием в очном формате", — подчеркнул он.

Отмечается, что Старовойт рассмотрел восемь обращений. В их числе — просьба Татьяны Бревновой, которая сообщила о проблеме с отоплением в детском саду №3 города Дмитриева. В помещениях так холодно, что родители отказываются отдаваться детей в сад.