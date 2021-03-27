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21:32   27 Марта 2021
Политика

Глава Курской области провел личный прием жителей Дмитриевского района

Глава Курской области провел личный прием жителей Дмитриевского района

Губернатор Курской области Роман Старовойт провел личный прием жителей Дмитриевского района в режиме видеоконференцсвязи.

На фоне непростой эпидемиологической ситуации прием граждан был временно прекращен. По словам Старовойта, он наблюдает острую необходимость в возобновлении личного общения с россиянами, несмотря на то, что власти области активно работают в социальных сетях и с Центром управления регионом.

"Поэтому я принял решение возобновить эту практику. Сейчас пообщаемся в режиме видеоконференции, если впоследствии позволит эпидситуация, то организуем прием в очном формате", — подчеркнул он.

Отмечается, что Старовойт рассмотрел восемь обращений. В их числе — просьба Татьяны Бревновой, которая сообщила о проблеме с отоплением в детском саду №3 города Дмитриева. В помещениях так холодно, что родители отказываются отдаваться детей в сад.

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#курская область #старовойт #Дмитриевский район

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