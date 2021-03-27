"Единая Россия" утвердила кандидатов на праймериз в Белгородской области

Победитель предварительного внутрипартийного голосования станет главным кандидатом от партии "Единая Россия" на должность губернатора Белгородской области.

Победитель предварительного внутрипартийного голосования станет главным кандидатом от партии "Единая Россия" на должность губернатора Белгородской области.

Президиум регионального политсовета утвердил двух кандидатов: ими стали действующий глава региона Вячеслав Гладков и первый замруководителя фракции "Единой России» в Белгородской областной думе Юрий Клепиков.

"Наша задача – вернуть доверие к власти. Запрос населения только на то, что человек, пришедший во власть, должен гореть. Не горит – значит нужно искать новое место работы. По‑другому у нас не получится", — отметил Вячеслав Гладков.

Кандидатам предстоит провести встречи с секретарями первичных партийных ячеек, а также заручиться поддержкой большинства на предстоящем праймериз.

"Можно много говорить о существующих проблемах, но самое главное в любом деле – это желание. И желание сделать нашу малую родину краше и лучше у нас есть", — подчеркнул Юрий Клепиков.

Стать кандидатом на должность губернатора Белгородской области может только человек, выдвинутый одной из зарегистрированных политических партий. Выборы главы региона пройдут в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.