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21:31   27 Марта 2021
Политика

"Единая Россия" утвердила кандидатов на праймериз в Белгородской области

"Единая Россия" утвердила кандидатов на праймериз в Белгородской области

Победитель предварительного внутрипартийного голосования станет главным кандидатом от партии "Единая Россия" на должность губернатора Белгородской области.

Президиум регионального политсовета утвердил двух кандидатов: ими стали действующий глава региона Вячеслав Гладков и первый замруководителя фракции "Единой России» в Белгородской областной думе Юрий Клепиков.

"Наша задача – вернуть доверие к власти. Запрос населения только на то, что человек, пришедший во власть, должен гореть. Не горит – значит нужно искать новое место работы. По‑другому у нас не получится", — отметил Вячеслав Гладков.

Кандидатам предстоит провести встречи с секретарями первичных партийных ячеек, а также заручиться поддержкой большинства на предстоящем праймериз.

"Можно много говорить о существующих проблемах, но самое главное в любом деле – это желание. И желание сделать нашу малую родину краше и лучше у нас есть", — подчеркнул Юрий Клепиков.

Стать кандидатом на должность губернатора Белгородской области может только человек, выдвинутый одной из зарегистрированных политических партий. Выборы главы региона пройдут в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.

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