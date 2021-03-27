"Единая Россия" утвердила кандидатов на праймериз в Белгородской области
Победитель предварительного внутрипартийного голосования станет главным кандидатом от партии "Единая Россия" на должность губернатора Белгородской области.
Президиум регионального политсовета утвердил двух кандидатов: ими стали действующий глава региона Вячеслав Гладков и первый замруководителя фракции "Единой России» в Белгородской областной думе Юрий Клепиков.
"Наша задача – вернуть доверие к власти. Запрос населения только на то, что человек, пришедший во власть, должен гореть. Не горит – значит нужно искать новое место работы. По‑другому у нас не получится", — отметил Вячеслав Гладков.
Кандидатам предстоит провести встречи с секретарями первичных партийных ячеек, а также заручиться поддержкой большинства на предстоящем праймериз.
"Можно много говорить о существующих проблемах, но самое главное в любом деле – это желание. И желание сделать нашу малую родину краше и лучше у нас есть", — подчеркнул Юрий Клепиков.
Стать кандидатом на должность губернатора Белгородской области может только человек, выдвинутый одной из зарегистрированных политических партий. Выборы главы региона пройдут в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.