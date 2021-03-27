Политолог Сосновский посоветовал Волкову лично участвовать в протестной кампании

Немецкий политолог Александр Сосновский указал на попытки менеджера "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) Леонида Волкова оправдать незаконные митинги.

Немецкий политолог Александр Сосновский указал на попытки менеджера "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) Леонида Волкова оправдать незаконные митинги.

Сторонник блогера Алексея Навального фактически призывает к насилию против власти и закона, подчеркнул эксперт. Его слова приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

"Волков сегодня начинает кампанию по подстрекательству. Он подстрекает людей заранее к тому, чтобы они участвовали в этих митингах, в этих протестных акциях, понимая, что тем самым он совершает преступление", — отметил Александр Сосновский.

Менеджер проектов ФБК специально замалчивает "неудобные" правовые нормы. Политолог назвал такой стиль работы методикой команды Навального. Также эксперт предложил Волкову, который находится за границей, самому прилететь в Москву для участия в кампании по незаконным митингам.