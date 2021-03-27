Путин готовился к возможным побочным реакциям на вакцину от коронавируса

Российский президент Владимир Путин сообщил, что после прививки от коронавируса на всякий случай "положил градусник на тумбочку".

Российский президент Владимир Путин сообщил, что после прививки от коронавируса на всякий случай "положил градусник на тумбочку".

Глава государства сделал прививку от COVID-19 23 марта. Общественности неизвестно, какой из трех российских вакцин он привился. Ему вкололи первый компонент препарата.

"Я на всякий случай положил к себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник", — заявил Путин в беседе с ведущим телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" канала "Россия-1" Павлом Зарубиным.

Президент РФ отметил, что подробности вакцинации известны только его личному врачу. После выработки антител в результате вакцинации он планирует расширять географию рабочих поездок.