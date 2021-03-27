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21:06   27 Марта 2021
Политика

Путин готовился к возможным побочным реакциям на вакцину от коронавируса

Путин готовился к возможным побочным реакциям на вакцину от коронавируса

Российский президент Владимир Путин сообщил, что после прививки от коронавируса на всякий случай "положил градусник на тумбочку".

Глава государства сделал прививку от COVID-19 23 марта. Общественности неизвестно, какой из трех российских вакцин он привился. Ему вкололи первый компонент препарата.

"Я на всякий случай положил к себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник", — заявил Путин в беседе с ведущим телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" канала "Россия-1" Павлом Зарубиным.

Президент РФ отметил, что подробности вакцинации известны только его личному врачу. После выработки антител в результате вакцинации он планирует расширять географию рабочих поездок.

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#путин #вакцина #коронавирус

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