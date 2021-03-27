Россия может отменить чартерные рейсы в ОАЭ до конца марта

Чартерные грузопассажирские рейсы из России в Объединенные Арабские Эмираты могут отменить с 28 марта из-за отсутствия разрешения на их выполнение.

Чартерные грузопассажирские рейсы из России в Объединенные Арабские Эмираты могут отменить с 28 марта из-за отсутствия разрешения на их выполнение.

Российские авиакомпании могут начать отменять перелеты из Москвы и Петербурга, направляющиеся в города ОАЭ. Авиавласти страны не выдали разрешение на осуществление рейсов в летний сезон, который должен начаться уже 28 марта.

Наряду с этим такое решение со стороны Объединенных Арабских Эмиратов может быть зеркальной мерой в ответ на отказ Росавиации в согласовании программ для арабских авиакомпаний. Об этом рассказал ТАСС источник, близкий к коммерческому департаменту "Победы".