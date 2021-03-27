Основатель ФЗНЦ Александр Малькевич рассказал о важности фильма "Шугалей"

Член Общественной палаты России, учредитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич раскрыл истинное значение фильма "Шугалей" для России и мира.

Член Общественной палаты России, учредитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич раскрыл истинное значение фильма "Шугалей" для России и мира.

Ранее стало известно, что в рамках церемонии вручения IX премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения России фильм "Шугалей" получил специальную награду "За кино, спасающее жизнь". Александр Малькевич в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что обе части кинокартины важны тем, что отражают происходящее в наши дни.

"В момент выхода даже второго фильма Максим Шугалей все еще находился в плену в Ливии. Картина, которая рассказала всему свету о том, что происходит на наших глазах, потрясла сотни тысяч людей во всем мире и позволила вывести показанную проблему на международный уровень", — утверждает учредитель ФЗНЦ.

Он отметил, что и сам внес посильный вклад в этот проект, выступая в роли добровольного консультанта. Малькевич выразил надежду на то, что удастся воплотить в жизнь и проект фильма "Шугалей 3", где будет более подробно рассказано о том, как были освобождены россияне и как их поддерживали в родной стране.

"Это то, что называется актуальным кино о реальных проблемах, снятым ярко, остро, высокохудожественно", — добавил член Общественной палаты России.

Малькевич отметил, что Фонд культуры и киносфера должны обратить внимание на проблемы современности и поддержать кинематографистов не только финансово, но и морально.