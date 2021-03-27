Уголовное дело за призывы к несанкционированным акциям возбудили в Минске

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту призывов к участию в несанкционированных акциях в столице республики 27 марта.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту призывов к участию в несанкционированных акциях в столице республики 27 марта.

Призывы, по данным ведомства, размещались в Telegram-каналах, некоторые из которых ранее были признаны экстремистскими в стране. Авторам сообщений грозит ответственность по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Ранее СК республики направил в Польшу запрос об экстрадиции создателя и экс-главреда Telegram-канала Nexta.