Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:45   27 Марта 2021
Происшествия

Уголовное дело за призывы к несанкционированным акциям возбудили в Минске

Уголовное дело за призывы к несанкционированным акциям возбудили в Минске

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту призывов к участию в несанкционированных акциях в столице республики 27 марта.

Призывы, по данным ведомства, размещались в Telegram-каналах, некоторые из которых ранее были признаны экстремистскими в стране. Авторам сообщений грозит ответственность по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Ранее СК республики направил в Польшу запрос об экстрадиции создателя и экс-главреда Telegram-канала Nexta.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ск #уголовное дело #белоруссия #митинги

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров