Российский диетолог призвал отказаться от употребления некоторых полуфабрикатов

Полуфабрикаты прошли первичную обработку и потеряли питательную ценность, заявила гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Полуфабрикаты прошли первичную обработку и потеряли питательную ценность, заявила гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

В таких изделиях содержится большое количество жиров и рафинированных углеводов. После глубокой переработки такая еда лишена полезных элементов и белков, подчеркнула специалист. При этом некоторые люди удивляются, почему после употребления таких блюд у них возникают аллергия и проблемы с кишечником.

"Но с ними мы едим много химии, и все это небезвредно для печени", — предупредила Дианова в эфире "Радио 1".

Кроме того, для соблюдения определенной консистенции в полуфабрикаты добавляют различные варианты модифицированных крахмалов, что негативным образом влияет на поджелудочную железу. Но можно покупать сырые полуфабрикаты, к которым относятся мясные, мясосодержащие или рыбные изделия, а также вырезка, гуляш или бефстроганов.