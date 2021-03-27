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20:34   27 Марта 2021
Ближнее зарубежье

Военный эксперт объяснил, что ждать от новой военной стратегии Украины

Военный эксперт объяснил, что ждать от новой военной стратегии Украины

Политолог Александр Перенджиев осудил принятую накануне Владимиром Зеленским новую военную стратегию Украины, в которой Россия обозначается главным внешним врагом. По его словам, такой поступок далек от действий цивилизованной страны, признавая законной подпольную террористическую деятельность на Донбассе.

«Заявленное в военной стратегии официального Киева "движение сопротивления" и формирование системы "территориальной обороны" по факту ведет к созданию подпольных вооруженных ячеек, которые неизвестно кому будут подчиняться и неизвестно в каких целях действовать», — заявил Перенджиев в комментарии «Народным Новостям».

Ранее Служба национальной безопасности и обороны Украины и президент страны утвердили новый план военной стратегии. В тексте документа десять раз встречается словосочетание «движение сопротивления», а «территориальная оборона» – 34 раза. О модернизации армии речи не идет, зато вступление в НАТО обозначается главным приоритетом — заветная аббревиатура встречается в документе 19 раз.

Военный эксперт объяснил, что ждать от новой военной стратегии Украины

Таким образом, киевская стратегия фактически возрождает государственный терроризм, полагает Перенджиев.

«Речь идет о возрождении традиций, с одной стороны польского подпольного панства, а с другой, формирования на территории Украины террористического государства с вытекающими отсюда последствиями. То есть явно просматривается план развертывания и ведения против Донбасса и России (прежде всего, Крыма) с территории Украины диверсионно-террористической войны при поддержке НАТО», — заключил политолог.

Ранее российский дипломат эксклюзивно для «Политики Сегодня» оценил шансы Украины войти в НАТО после принятия новой стратегии.

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