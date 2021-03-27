Военный эксперт объяснил, что ждать от новой военной стратегии Украины

Киеевская стратегия фактически возрождает государственный терроризм, полагает Перенджиев.

Политолог Александр Перенджиев осудил принятую накануне Владимиром Зеленским новую военную стратегию Украины, в которой Россия обозначается главным внешним врагом. По его словам, такой поступок далек от действий цивилизованной страны, признавая законной подпольную террористическую деятельность на Донбассе.

«Заявленное в военной стратегии официального Киева "движение сопротивления" и формирование системы "территориальной обороны" по факту ведет к созданию подпольных вооруженных ячеек, которые неизвестно кому будут подчиняться и неизвестно в каких целях действовать», — заявил Перенджиев в комментарии «Народным Новостям».

Ранее Служба национальной безопасности и обороны Украины и президент страны утвердили новый план военной стратегии. В тексте документа десять раз встречается словосочетание «движение сопротивления», а «территориальная оборона» – 34 раза. О модернизации армии речи не идет, зато вступление в НАТО обозначается главным приоритетом — заветная аббревиатура встречается в документе 19 раз.

Таким образом, киевская стратегия фактически возрождает государственный терроризм, полагает Перенджиев.

«Речь идет о возрождении традиций, с одной стороны польского подпольного панства, а с другой, формирования на территории Украины террористического государства с вытекающими отсюда последствиями. То есть явно просматривается план развертывания и ведения против Донбасса и России (прежде всего, Крыма) с территории Украины диверсионно-террористической войны при поддержке НАТО», — заключил политолог.

Ранее российский дипломат эксклюзивно для «Политики Сегодня» оценил шансы Украины войти в НАТО после принятия новой стратегии.