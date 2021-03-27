Министерство просвещения России одобрило учебник под редакцией Мединского

Учебник по истории, написанный под редакцией Владимира Мединского, одобрен экспертами Министерства просвещения.

Учебник по истории, написанный под редакцией Владимира Мединского, одобрен экспертами Министерства просвещения.

Исторические учебные пособия, разработанные под редакцией помощника президента России Владимира Мединского одобрены экспертами Минпросвещения РФ и в ближайшее время будут выпущены. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Выход первого тиража пособия запланирован на конец апреля — начало мая. В настоящее время образцы учебников по истории отправлены в типографию.

По мнению Мягкова, пособие отличается уникальным подходом к освещению истории. Российское государство представлено во всемирном историческом процессе. Пособия охватывают историю страны с античных времен до современности.