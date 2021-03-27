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20:10   27 Марта 2021
Общество

Министерство просвещения России одобрило учебник под редакцией Мединского

Министерство просвещения России одобрило учебник под редакцией Мединского

Учебник по истории, написанный под редакцией Владимира Мединского, одобрен экспертами Министерства просвещения.

Исторические учебные пособия, разработанные под редакцией помощника президента России Владимира Мединского одобрены экспертами Минпросвещения РФ и в ближайшее время будут выпущены. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Выход первого тиража пособия запланирован на конец апреля — начало мая. В настоящее время образцы учебников по истории отправлены в типографию.

По мнению Мягкова, пособие отличается уникальным подходом к освещению истории. Российское государство представлено во всемирном историческом процессе. Пособия охватывают историю страны с античных времен до современности.

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#владимир мединский #учебник #Михаил Мягков

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