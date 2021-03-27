Социолог ФЗНЦ рассказал, какую роль в его спасении сыграл фильм "Шугалей"

Создателей киноленты "Шугалей" поздравил с наградой "За кино, спасающее жизнь" от Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ) глава ФЗНЦ, социолог Максим Шугалей.

Создателей киноленты "Шугалей" поздравил с наградой "За кино, спасающее жизнь" от Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ) глава ФЗНЦ, социолог Максим Шугалей.

Глава Фонда защиты национальных ценностей назвал награду ассоциации продюсеров полностью заслуженной. Также он заявил, что в тяжелое время кинолента помогла ему вернуться домой. Шугалей выразил благодарность всем создателям и участникам проекта — актерам, съемочной группе, режиссерам и продюсерам, пишет Федеральное агентство новостей.

Также спасенный из ливийского плена социолог выразил уверенность, что если в свет выйдет третья часть проекта, то зрители тепло ее встретят.

Шугалей заявил, что не только кинематограф, но и любой российский гражданин, имеющий любой род деятельности, должен прийти на помощь людям, которые попали в тяжелую ситуацию.