Правоохранители избили лежачего протестующего в Бристоле

Полицейские напали на лежачего протестующего в Британии. Избиение во время уличной акции "Убей законопроект" попало на видео.

Полицейские напали на лежачего протестующего в Британии. Избиение во время уличной акции "Убей законопроект" попало на видео.

Протесты начались из-за законопроекта о полицейской деятельности. Власти решили расширить полномочия правоохранителей и ужесточить наказание за участие в несогласованных акциях, передает РЕН ТВ.

Нападение на протестующего произошло в Бристоле. Стражи порядка набросились с кулаками на участника митинга, который лежал на земле. Информации о состоянии потерпевшего не поступало.

Участники демонстраций сожгли две полицейские машины, а также разбили окна в участке Бристоля. Пострадали два силовика, их госпитализировали с переломами.