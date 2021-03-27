Шеремет: планы Киева по водной блокаде Крыма рушатся

Условия украинских властей по снятию водной блокады Крыма циничны, полагает депутат Госдумы.

Условия украинских властей по снятию водной блокады Крыма циничны, полагает депутат Госдумы РФ Михаил Шермет. Ранее глава делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что о возобновлении поставок воды на полуостров можно говорить только в том случае, если из-за нехватки воды произойдет гуманитарная катастрофа.

«Циничное заявление Кравчука. Говорят о готовности помочь в случае гуманитарной катастрофы и тут же укрепляют дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы ни при каких условиях не пустить воду в Крым», — передает слова российского парламентария РИА Новости.

По мнению Шермета, Киев начал разговор о поставках воды в Крым из-за того, что план водной блокады разрушился — Россия успешно реализует программу обеспечения полуострова водой, чтобы регион не зависел от действий киевских властей.

«Поэтому переговоры уже невозможны. Киев упустил свой шанс и возможность заключить межгосударственный договор с Россией и продавать воду в Крым», — заключил депутат.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о двух новых водоводах в Крыму. Один запущен под Севастополем, второй — для подачи воды в Симферополь — на заключительной стадии работ. Всего на реализацию «водной» стратегии на полуострове с 2020 по 2024 годы правительство РФ направило около 50 миллиардов рублей.

О том, какой способ нашел Крым для прорыва водной блокады рассказывала «Политике Сегодня» экс-уполномоченный по правам человека в республике Людмила Лубина.