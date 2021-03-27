Шеремет: планы Киева по водной блокаде Крыма рушатся
Условия украинских властей по снятию водной блокады Крыма циничны, полагает депутат Госдумы РФ Михаил Шермет. Ранее глава делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что о возобновлении поставок воды на полуостров можно говорить только в том случае, если из-за нехватки воды произойдет гуманитарная катастрофа.
«Циничное заявление Кравчука. Говорят о готовности помочь в случае гуманитарной катастрофы и тут же укрепляют дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы ни при каких условиях не пустить воду в Крым», — передает слова российского парламентария РИА Новости.
По мнению Шермета, Киев начал разговор о поставках воды в Крым из-за того, что план водной блокады разрушился — Россия успешно реализует программу обеспечения полуострова водой, чтобы регион не зависел от действий киевских властей.
«Поэтому переговоры уже невозможны. Киев упустил свой шанс и возможность заключить межгосударственный договор с Россией и продавать воду в Крым», — заключил депутат.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о двух новых водоводах в Крыму. Один запущен под Севастополем, второй — для подачи воды в Симферополь — на заключительной стадии работ. Всего на реализацию «водной» стратегии на полуострове с 2020 по 2024 годы правительство РФ направило около 50 миллиардов рублей.
О том, какой способ нашел Крым для прорыва водной блокады рассказывала «Политике Сегодня» экс-уполномоченный по правам человека в республике Людмила Лубина.