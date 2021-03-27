Политолог Гаспарян объяснил неожиданное ухудшение здоровья Навального в тюрьме

Адвокаты Алексея Навального сообщили о якобы ухудшении здоровья блогера в покровской тюрьме. Политолог Армен Гаспарян объяснил, с чем связаны такие заявления.

Адвокаты Алексея Навального сообщили о якобы ухудшении здоровья блогера в покровской тюрьме. Политолог Армен Гаспарян объяснил, с чем связаны такие заявления.

Неожиданные "боли" осужденного блогера стали поводом для информационной кампании, развязанной сотрудниками "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в России). При этом представители ФСИН заверили, что состояние Навального — удовлетворительное.

Тот факт, что ФБК стал активно тиражировать информацию о самочувствии основателя фонда, может быть связан с визитом представителя Евросоюза Жака Мэра в Россию, передает Nation News со ссылкой на слова Гаспаряна во время стрима на YouTube. Французский евродепутат заявлял о своих планах еще в январе 2021 года.

"Стоило докладчику Евросоюза заявить о том, что он прибудет в Москву, как Навальный резко занемог. Тут же и спина обвалилась, и нога не чувствуется", — отметил политолог.

Примечателен и тот факт, что правозащитная организация Amnesty International, лишившая Алексея Навального статуса "узник совести", также требует освободить блогера. Армен Гаспарян отметил, что представители НКО не знают, действительно ли нарушаются права заключенного.