Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:50   27 Марта 2021
Общество

Политолог Гаспарян объяснил неожиданное ухудшение здоровья Навального в тюрьме

Политолог Гаспарян объяснил неожиданное ухудшение здоровья Навального в тюрьме

Адвокаты Алексея Навального сообщили о якобы ухудшении здоровья блогера в покровской тюрьме. Политолог Армен Гаспарян объяснил, с чем связаны такие заявления. 

Неожиданные "боли" осужденного блогера стали поводом для информационной кампании, развязанной сотрудниками "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в России). При этом представители ФСИН заверили, что состояние Навального — удовлетворительное.

Тот факт, что ФБК стал активно тиражировать информацию о самочувствии основателя фонда, может быть связан с визитом представителя Евросоюза Жака Мэра в Россию, передает Nation News со ссылкой на слова Гаспаряна во время стрима на YouTube. Французский евродепутат заявлял о своих планах еще в январе 2021 года.

"Стоило докладчику Евросоюза заявить о том, что он прибудет в Москву, как Навальный резко занемог. Тут же и спина обвалилась, и нога не чувствуется", — отметил политолог.

Примечателен и тот факт, что правозащитная организация Amnesty International, лишившая Алексея Навального статуса "узник совести", также требует освободить блогера. Армен Гаспарян отметил, что представители НКО не знают, действительно ли нарушаются права заключенного.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ес #навальный #гаспарян

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров