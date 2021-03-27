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19:47   27 Марта 2021
Политика

Украинский министр Резников пригрозил "выгнать" приехавших из РФ жителей Крыма

Украинский министр Резников пригрозил "выгнать" приехавших из РФ жителей Крыма

Вице-премьер Украины Алексей Резников пообещал "выгнать" из Крыма российских граждан, которые переехали на полуостров с материковой части РФ.

Он отметил, что на территорию Крыма якобы было "завезено" 500 тысяч россиян, чтобы "разбавить" население полуострова. По словам Резникова, украинским законодательством предусмотрено выдворение людей из страны.

"Если они заехали через КПВВ "Чонгар", "Каланчак" или "Чаплинка", через украинскую официальную часть, то, наверное, к ним не будет вопросов", — сказал министр.

Крымский полуостров стал частью России по результатам проведенного в 2014 году референдума. Москва неоднократно заявляла, что не подвергает сомнению статус республики.

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#россия #украина #крым #резников

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