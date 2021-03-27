Диетолог объяснил, на что следует обратить внимание при похудении

Некоторые органы принимают участие в процессе похудения, рассказала диетолог из Уфы Регина Ахуньянова, известная как Регина Доктор.

Некоторые органы принимают участие в процессе похудения, рассказала диетолог из Уфы Регина Ахуньянова, известная как Регина Доктор.

Эксперт рассказала, что к образованию жировых тканей приводит лишнее количество простых углеводов, из которых формируются триглицериды. Они откладываются в жировых клетках и приводят к набору веса.

Соответственно, эффективным способом станет ликвидация триглицеридов — можно создать условия для их окисления. Для этого нужен необходимый уровень кислорода в организме, а также в крови не должно быть избыточного количества глюкозы, объяснила врач. Она отметила, что в этом могут помочь легкие. Выдох сопровождается выделением углекислого газа, а вода из организма выходит при помощи почек, потоотделения и кишечника. Регина Доктор подчеркнула, что также нужно не допускать избыточного повышения уровня простых углеводов.