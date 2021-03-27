19:26 27 Марта 2021Происшествия
Пенсионер из Австрии скончался после вакцинации Pfizer
Пожилой австриец скончался на следующий день после повторного введения вакцины Pfizer/BioNTech.
Пожилой австриец скончался на следующий день после повторного введения вакцины Pfizer/BioNTech.
Вторую прививку от коронавируса 88-летнему жителю округа Хорн поставили в минувшую среду. После этого мужчина почувствовал недомогание, а ночью проявились осложнения. Тогда пенсионер вызвал врачей, однако им не удалось спасти жизнь австрийца.
Специалистам предстоит установить, связана ли смерть пожилого мужчины с вакциной. Тело направлено в морг для вскрытия, по результатам медицинской проверки будет определена точная причина произошедшего.