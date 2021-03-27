Американская ракета-носитель Delta IV Heavy выведет на орбиту разведывательный спутник

Тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy 26 апреля стартует на орбиту с секретным спутником NROL-82 в интересах Национального управления военно-космической разведки США.

Тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy 26 апреля стартует на орбиту с секретным спутником NROL-82 в интересах Национального управления военно-космической разведки США.

Об этом сообщили представители компании United Launch Alliance. Пуск планируется с авиабазы Космических сил США Ванденберг в штате Калифорния.

Ракету уже установили на стартовую площадку. О спутнике, который будет выведен на орбиту, вся информация засекречена. Однако известно, что на эллиптическую орбиту выведут очередной разведывательный спутник KH-11 Key Hole ("Замочная скважина") с оптико-электронной аппаратурой.

Вес спутника — 1,9 тонны, он будет передавать разведывательному сообществу США в реальном режиме времени изображения с ультравысоким разрешением. Длина спутника - 19,5 метра, диаметр - около трех метров.