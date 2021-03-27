Александр Рар: Россию из Европы никто «выгнать» не сможет

Если бы не Германия, между ЕС и Россией уже была бы холодная война, заявил немецкий политолог.

Если бы не Германия, между Евросоюзом и Россией уже была бы холодная война, заявил немецкий политолог Александр Рар. Страны Восточной Европы — Польша, прибалтийские государства, — стоят на непримиримых позициях в отношении РФ, но ФРГ остается мостом между Россией и Европейским союзом, полагает эксперт.

«Россия – часть Европы. Сегодня налицо ценностный конфликт – как многие считают, мы [Россия и Германия] живем уже в разных цивилизациях. Все это, конечно, будоражит умы в Европе и усложняет жизнь, приводя все к новым и новым политическим конфликтам. <…> Германия не разделяет такой позиции. Здесь сильный резерв, я бы даже сказал, ресурс хороших отношений, деловых связей с Москвой», — заявил Рар в интервью Baltnews.

Политолог считает Евросоюз в нынешнем его виде не реализованным проектом и предлагает членам ЕС либо вернуться к общему экономическому рынку, либо выбрать развитие по принципу «матрешки» — страны, которые хотят реформ, будут объединяться в союзы, а которые не хотят — не будут этого делать, при этом сохраняя отношения друг с другом.

«Такая Европа, на мой взгляд, могла бы быть менее идеализированной. И в такой Европе Россия очень быстро найдет свое место», — подчеркнул Рар.

Ранее Рар объяснил, почему на саммите ЕС отложили дискуссию по России.