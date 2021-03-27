Моряк объяснил, почему контейнеровоз застрял в Суэцком канале

Бывший капитан судна "Фаина" Виктор Никольский назвал возможные причины, по которым судно село на мель.

Бывший капитан судна "Фаина" Виктор Никольский назвал возможные причины, по которым судно село на мель.

Эксперт считает, что авария с контейнеровозом Еvеr Givеn могла произойти из-за ошибки, которую допустили лоцман и рулевые, сообщил сайт 360tv.ru.

По словам Никольского, инцидент также мог произойти из-за какой-либо неисправности судна. Моряк объяснил, что дно в Суэцком канале песчаное, поэтому контейнеровоз так развернуло на скорости.

Он также заявил, что после произошедшего наблюдается рост цен на нефть, поэтому эксперт считает, что сейчас многие компании задумались об альтернативах для доставки грузов. Одна из таких — Северный морской путь.

Ранее судно, которое направлялось из КНР в Роттердам, село на мель, перегородив канал и заблокировав движение по нему. Несколько десятков кораблей ожидают своей очереди на входах в канал на севере и юге. В субботу контейнеровоз удалось немного подвинуть. Для этого из-под него пришлось извлечь около 20 тысяч тонн грунта.