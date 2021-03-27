Отель с 180 постояльцами эвакуировали в Мозамбике из-за действий боевиков

Власти Мозамбика распорядились эвакуировать людей из гостиницы, которые на протяжении трех дней были заблокированы в здании.

Власти Мозамбика распорядились эвакуировать людей из гостиницы, которые на протяжении трех дней были заблокированы в здании.

После проведения спецоперации несколько человек погибли, так как колонну автомобилей, выехавших из отеля, обстреляли. Большинству из группы удалось выбраться.

Однако добраться до места назначения удалось только семи грузовикам из 17. Пока местоположение других машин неизвестно. Как отмечает агентство "Франс-Пресс", военные продолжают поиск людей, которые были эвакуированы.

Несколько дней назад на город Пальма в мозамбикской провинции Кабо-Дельгадо было совершено нападение. Группировка "Вилаят Васат Африкия", присягнувшая ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), ворвалась в несколько прилегающих к населенному пункту деревень. Впоследствии радикалы перекрыли трассу до промышленного комплекса Афунги.