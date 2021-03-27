Тегеран и Пекин подписали соглашение о сотрудничестве на 25 лет

Министр иностранных дел Китая Ван И и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подписали соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" на срок в 25 лет.

Министр иностранных дел Китая Ван И и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подписали соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" на срок в 25 лет.

Трансляцию церемонии вел телеканал Press TV. Отмечается, что китайский министр прибыл в Тегеран с рабочим визитом. Во время встречи представители государств договорились расширять двусторонние отношения.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Саид Хатибзаде заявил, что соглашение затронет политические и экономические вопросы сотрудничества двух государств. В том числе внимание уделено экономическому сотрудничеству в различных сферах, частному сектору и участию Тегерана в инициативе "Один пояс — один путь".