Депутат Вострецов призвал усовершенствовать законодательство о самозанятых в России

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов указал на необходимость усовершенствования законодательства о самозанятых.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов указал на необходимость усовершенствования законодательства о самозанятых.

Научно-практический семинар о правовом регулировании деятельности самозанятых состоялся в Санкт-Петербургском государственном университете. В мероприятии приняли участие представители Минфина РФ, Минтруда РФ, ученые и законодатели, пишет Федеральное агентство новостей.

Вострецов подчеркнул, что на данный момент у самозанятых нет структуры, которая бы представляла и защищала их интересы. По словам парламентария, такие люди оказались между трудовым и гражданским правом "в подвисшем состоянии".

"Из всех плюсов, которые они получили, — только легализация дохода. Растет целая плеяда законопослушных людей, которые хотели бы жить в правовом поле. И они регистрируются в качестве самозанятых", — отметил он.

Главным итогом семинара стала договоренность о создании платформы, на которой самозанятые россияне могли бы обсуждать насущные проблемы. Площадкой для выработки конкретных решений станет профсоюз самозанятых, который войдет в состав Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.