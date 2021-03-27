17:38 27 Марта 2021Политика
Посольство Японии в Киеве поддержало позицию Украины по Крыму
Японский посол Такаши Кураи выразил одобрение касательно позиции официального Киева по Крымскому полуострову.
Японский посол Такаши Кураи выразил одобрение касательно позиции официального Киева по Крымскому полуострову.
В интервью украинским СМИ представитель японского внешнеполитического ведомства заявил, что "возвращение" Крыма якобы является вопросом международной безопасности Незалежной. Также он отметил, что Токио приветствует усилия Киева в направлении евроинтеграции.
"Мы полностью поддерживаем вашу позицию", — сказал Кураи.
Крым вошел в состав России после проведенного в 2014 году референдума. Большинство избирателей полуострова проголосовало за воссоединение республики с РФ. Москва неоднократно заявляла, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт.