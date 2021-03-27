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17:35   27 Марта 2021
Армия

Украинские силовики обстреляли территории ДНР из гранатометов

Украинские силовики обстреляли территории ДНР из гранатометов

Военнослужащие ВСУ обстреляли окрестности поселения возле Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Инцидент произошел в 12:20 по местному времени. Вооруженные силы Украины применяли для нанесения ударов станковые противотанковые гранатометы (СПГ-9) "Копье" и автоматический гранатомет АГС-17 "Пламя". Всего было зафиксировано шесть боеприпасов, выпущенных по селу Васильевка.

Украинские силовики вели огонь с территории населенного пункта Новоселовка Вторая (находится под контролем Киева). В течение суток этот обстрел стал уже вторым по территории ДНР. Утром 27 марта сообщалось об ударах из минометов по северному пригороду Донецка.

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#донбасс #всу #обстрел #ясиноватая

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