Украинские силовики обстреляли территории ДНР из гранатометов

Военнослужащие ВСУ обстреляли окрестности поселения возле Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Военнослужащие ВСУ обстреляли окрестности поселения возле Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Инцидент произошел в 12:20 по местному времени. Вооруженные силы Украины применяли для нанесения ударов станковые противотанковые гранатометы (СПГ-9) "Копье" и автоматический гранатомет АГС-17 "Пламя". Всего было зафиксировано шесть боеприпасов, выпущенных по селу Васильевка.

Украинские силовики вели огонь с территории населенного пункта Новоселовка Вторая (находится под контролем Киева). В течение суток этот обстрел стал уже вторым по территории ДНР. Утром 27 марта сообщалось об ударах из минометов по северному пригороду Донецка.