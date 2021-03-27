Лидера банды вымогателей по прозвищу Царь Богов задержали в Оренбурге
Сотрудники полиции Оренбуржья задержали лидера ОПГ "Близнецы" по прозвищу Царь Богов, сообщает региональное управление МВД.
Преступная группировка занималась вымогательством денег у местных жителей и предпринимателей. На протяжении двух лет оперативники вели кропотливую работу по сбору материалов на злоумышленников, в том числе на главаря банды. Пользуясь выдуманным титулом, он вручал участникам бандформирования золотые перстни в знак признания, передает сайт 360tv.ru.
Силовики в рамках обысков у других членов преступной группы нашли автомобили, один из которых находился в розыске Интерполом. Авто Царя Богов оказалось особенным — это бронированная машина, на которой он передвигался по городу. Предполагаемому преступнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.