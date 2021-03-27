Лидера банды вымогателей по прозвищу Царь Богов задержали в Оренбурге

Сотрудники полиции Оренбуржья задержали лидера ОПГ "Близнецы" по прозвищу Царь Богов, сообщает региональное управление МВД.

Сотрудники полиции Оренбуржья задержали лидера ОПГ "Близнецы" по прозвищу Царь Богов, сообщает региональное управление МВД.

Преступная группировка занималась вымогательством денег у местных жителей и предпринимателей. На протяжении двух лет оперативники вели кропотливую работу по сбору материалов на злоумышленников, в том числе на главаря банды. Пользуясь выдуманным титулом, он вручал участникам бандформирования золотые перстни в знак признания, передает сайт 360tv.ru.

Силовики в рамках обысков у других членов преступной группы нашли автомобили, один из которых находился в розыске Интерполом. Авто Царя Богов оказалось особенным — это бронированная машина, на которой он передвигался по городу. Предполагаемому преступнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.