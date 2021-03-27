Пензенское дело: начало нового губернаторопада или прозаичная история алчности?

Тема недели – арест действующего губернатора пензенского губернатора Ивана Белозерцева. Впрочем, в Кремле горе-чиновнику быстро подобрали замену.

После ареста и последующей отставки теперь уже экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в кулуарах заговорили о начавшемся губернаторопаде – явлении, достаточно распространенном в современной России. Однако в разговоре с обозревателем ПС большинство политологов сразу пресекли мысли о грядущей волне отставок в регионах.

Так, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев был краток, но уверен:

«Не будет никаких губернаторопадов».

Российский политолог Константин Калачев также полагает, что в этом случае речь идет, скорее, о противостоянии на пересечении криминала и предпринимательства, нежели о политических распрях. И к грядущим выборам в Единый день голосования прямого отношения не имеет:

«Пензенская история – это о крышевании бизнеса, отъеме собственности, переделе рынков, рейдерстве».

Руководитель агентства «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин тоже перевел ситуацию с грехопадением руководителя субъекта РФ в плоскость столкновения бизнес-интересов влиятельных лиц.

«Скандал с пензенским губернатором, на мой взгляд, больше связан с возможным переделом фармацевтического рынка из-за достаточно быстрого расширения компании "Биотэк". Кремлю выгоднее законсервировать политическую систему, а череда отставок губернаторов даст лишнюю политизацию в регионах и приведет к дезориентации местных элит накануне выборов в Госдуму», – считает эксперт.

По его мнению, стабильность политической системы сейчас важнее какой-либо экономии средств на выборах. Об этом, например, говорят выборы в Якутске, которые вполне можно было провести вместе с думскими выборами в сентябре, сэкономив около 36 миллионов рублей издержек на проведение дополнительного голосования.

Впрочем, с земли, как всегда, ситуация видна лучше. Пензенский политолог, учредитель и главный редактор ИА The Penza Post Александр Тузов рассказал об атмосфере, царящей сейчас в регионе, во всех подробностях.

— Скажите, стал ли арест губернатора шоком для жителей региона?

— Смотрите, какая ситуация. Пензенский регион 17 лет находился под руководством прежней элиты эпохи 90-х. И когда в 2015 году к власти в Пензенской области – на выборах достаточных транспарентных – пришел молодой, улыбчивый, спортивный, обаятельный, европеизированный, я не побоюсь этого слова, губернатор, на днях отправленный в отставку по недоверию, то население восприняло это с большим воодушевлением.

Политик обещал на выборах масштабные изменения, санации в эшелонах власти, в том числе и кадровые. Всячески предсказывал региону движение вперед, в трендах Кремля, в духе сегодняшнего времени. Естественно, все это было воспринято достаточно эмоционально ярко, избиратели оказали ему серьезную поддержку.

И надо признать, что первые 3-4 года эти ожидания новый губернатор оправдывал. Во многом этому способствовал тот факт, что это профессиональный политработник эпохи КПСС. Иван Александрович Белозерцев – кадровый военный, полковник, всю жизнь посвятивший политической работе в армии. Это специфическая должность, военнослужащие меня поймут.

И четыре года вот это все обаяние, профессиональное словоплетство из эпохи Брежнева накладывалось на некие проекты, как правило, федеральные проекты с федеральными же трансфертами. И это поддерживало в понятийном уровне «паблик» губернатора.

Но через 4,5 года, аккурат перед повторными выборами, человек вдруг стал очень сильно меняться. Начали расцветать феодальные, я бы сказал, процессы, замешанные на глупости человеческой. Знаете, все смеялись над очевидным кумовством на всех этажах власти и экономики абсолютно депрессивного региона. Вдруг стали проявляться странные аппетиты, которые диссонировали с трендами Кремля.

Это и вызывало самый большой шок. Идет ужесточение антикоррупционного законодательства, начались демонстративные посадки, Президент предпринимает в регионах точечные, но жесткие шаги по пресечению коррупционных схем, на это накладывается ковидная проблема, демарши США и Европы, начинается санкционная война. И вдруг здесь, у нас человек, который бьет в себя в грудь и говорит, что он патриот, высвечивается в крайне неудобных констатациях.

А после сентябрьских выборов, когда Владимир Владимирович рукопожимал губернатора на второй срок и сказал что-то в духе: «Ну, можете попробовать». Это бросилось в глаза, стало ясно, что в федеральном центре зреет недовольство политикой региона. Многие политологи, и я в том числе, полагали, что все это скоро закончится. И губернатор будет принудительно эвакуирован со своей должности.

— Какие настроения царят среди людей? Ближе к «Наконец-то!» или, скорее, «пострадал невинный»?

— Я занимаюсь журналистикой, расследованиями, и мы на днях пошли на Московскую — главную улицу Пензы — и провели экспресс-опрос горожан. Знаете, я сам был обескуражен, хотя наш рынок политический знаю хорошо. Подавляющее большинство встреченных, как раз те 80%, которые в сентябре якобы проголосовали «за» второй срок губернатора и когда многие писали, что выборы были в достаточной степени фальсифицированы, так вот эти 80% как раз… одобряют случившийся арест!

Это был факт неприятный. Потому что я сам был среди тех, кто поверил в возможный прогресс региона, который Белозерцев декларировал во время своего первого срока. Мы, в числе других СМИ, занимались информационным сопровождением проектов, которые он реализовывал. И я думаю, он сам поверил в то, что мы все вместе дружно писали.

И вот так он стал великим. Произошло то, что на Руси называют триадой испытаний для любого руководителя – огонь, вода и медные трубы. Огонь и воду он успешно прошел, как твердый, упертый политик, тем более военный, это ему помогло. А вот медные трубы – нет. Причем сделал это дурковато, как считают люди: как можно быть таким недалеким, чтобы на фоне санации регионов дома хранить полмиллиарда наличкой? Это вызывает просто гомерический смех.

В пятницу, 26 марта, стало известно о назначении Олега Мельниченко на пост временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области. Ранее чиновник занимал должность сенатора в Совете Федерации.

Подробнее об уголовном деле в отношении Олега Белозерцева и владельца компании «Биотэк» Бориса Шпигеля читайте в нашем материале.