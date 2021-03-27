Женщина скончалась от коронавируса в аэропорту Токио

Первая смерть в карантинном стационаре произошла в Японии. В аэропорту Нарита умерла пассажирка, которая находилась на карантине.

Первая смерть в карантинном стационаре произошла в Японии. В аэропорту Нарита умерла пассажирка, которая находилась на карантине.

Женщина прилетела из Египта. При проверке в аэропорту после перелета у нее оказался положительный результат на коронавирус. Она должна была находиться на карантине 14 дней.

Спустя несколько дней состояние заболевшей ухудшилось, хотя симптомов коронавируса не было. Медики опрашивали помещенных на карантин людей, но женщина не взяла трубку. При проверке комнаты было обнаружено ее тело без признаков жизни. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.