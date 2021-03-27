17:21 27 Марта 2021Армия
Пентагон закупит для ВВС США ракеты класса "воздух — воздух" на 518 млн долларов
Американские ВВС намерены закупить ракеты класса "воздух — воздух" на сумму 518 миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны США.
Американские ВВС намерены закупить ракеты класса "воздух — воздух" на сумму 518 миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны США.
В Пентагоне добавили, что в рамках контракта компания Raytheon Missiles and Defense также осуществит поставку ракет в Болгарию, Данию, Индонезию, Японию, Канаду, Катар и Португалию.
Также ракеты класса "воздух — воздух" в рамках все той же сделки получат Словакия, Саудовская Аравия, Южная Корея.
AIM-120 AMRAAM — это всепогодная управляема ракета средней дальности класса "воздух — воздух". Это оружие было принято на вооружение ВВС США в 1991 году.
Ракета используется как основное вооружение на истребителях F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F и F-22.