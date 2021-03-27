17:11 27 Марта 2021Политика
Новый врио главы Пензенской области заявил о намерении бороться с коррупцией
Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко намерен сосредоточиться на борьбе с коррупционными проявлениями. Об этом он заявил 27 марта.
Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко намерен сосредоточиться на борьбе с коррупционными проявлениями. Об этом он заявил 27 марта.
Мельниченко произнес речь перед депутатами, представителями региональной власти и общественностью. Он пообещал внимательно отслеживать вопросы, связанные с возможными нарушениями при осуществлении госзакупок.
"Если это будет осуществляться, будут приниматься соответствующие меры, государственные служащие будут увольняться", — отметил врио главы области.
Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров ранее официально представил Мельниченко пензенским чиновникам и депутатам.