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17:11   27 Марта 2021
Политика

Новый врио главы Пензенской области заявил о намерении бороться с коррупцией

Новый врио главы Пензенской области заявил о намерении бороться с коррупцией

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко намерен сосредоточиться на борьбе с коррупционными проявлениями. Об этом он заявил 27 марта.

Мельниченко произнес речь перед депутатами, представителями региональной власти и общественностью. Он пообещал внимательно отслеживать вопросы, связанные с возможными нарушениями при осуществлении госзакупок.

"Если это будет осуществляться, будут приниматься соответствующие меры, государственные служащие будут увольняться", — отметил врио главы области.

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров ранее официально представил Мельниченко пензенским чиновникам и депутатам.

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#губернатор #пензенская область #Мельниченко

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