Крым отказался от возможных поставок воды из Украины

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии Юрий Гемпель отреагировал на слова экс-президента Украины Леонида Кравчука о возобновлении водоснабжения полуострова.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии Юрий Гемпель отреагировал на слова экс-президента Украины Леонида Кравчука о возобновлении водоснабжения полуострова.

По его словам, регион не нуждается в помощи Украины в этом вопросе. Власти Крыма самостоятельно найдут выход из сложившейся ситуации и обеспечат жителей полуострова достаточным количеством питьевой воды.

"Крым при помощи федерального центра достойно решит проблему с водоснабжением. Обращаться с просьбой к Украине о подаче воды мы не будем", — сказал он.

При этом дипломат подчеркнул, что Киев не в состоянии отвечать за свои слова и действия. Нельзя исключать, что Украина вновь прервет поставки воды или отправит ее. Такое взаимодействие с Киевом не является безопасным для Крыма, подытожил он.