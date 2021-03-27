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17:10   27 Марта 2021
Политика

Крым отказался от возможных поставок воды из Украины

Крым отказался от возможных поставок воды из Украины

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии Юрий Гемпель отреагировал на слова экс-президента Украины Леонида Кравчука о возобновлении водоснабжения полуострова.

По его словам, регион не нуждается в помощи Украины в этом вопросе. Власти Крыма самостоятельно найдут выход из сложившейся ситуации и обеспечат жителей полуострова достаточным количеством питьевой воды.

"Крым при помощи федерального центра достойно решит проблему с водоснабжением. Обращаться с просьбой к Украине о подаче воды мы не будем", — сказал он.

При этом дипломат подчеркнул, что Киев не в состоянии отвечать за свои слова и действия. Нельзя исключать, что Украина вновь прервет поставки воды или отправит ее. Такое взаимодействие с Киевом не является безопасным для Крыма, подытожил он.

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#украина #крым #вода

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