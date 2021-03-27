Опубликованы новые данные о погибших при столкновении поездов в Египте

При столкновении двух пассажирских поездов в провинции Сохаг погибли 19 человек, еще 185 пострадали. Информацию подтвердили в местном минздраве.

При столкновении двух пассажирских поездов в провинции Сохаг погибли 19 человек, еще 185 пострадали. Информацию подтвердили в местном минздраве.

Ранее сообщалось о 32 погибших, а также о 165 пострадавших. Однако данные оказались неверными. Первичную информацию собирали со слов родственников, которые потеряли связь с близкими.

Министр здравоохранения и народонаселения республики Хала Заид подтвердила, что число погибших "сократилось" до 19 человек. При ЧП травмы получили 185 пассажиров, при этом 90 человек уже выписаны из больниц.

Авария произошла накануне, 26 марта. Столкнулись два следовавших в одном направлении состава. Причиной трагедии стали действия "неустановленных злоумышленников", сорвавших стоп-кран в одном из поездов, из-за чего состав начал замедлять ход и почти остановился.