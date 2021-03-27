Вооруженные провокаторы задержаны на несогласованных акциях в Белоруссии

Провокаторов с пистолетами и холодным оружием задержали на несогласованных акциях протеста в Минске. Об этом сообщили в МВД Белоруссии.

Провокаторов с пистолетами и холодным оружием задержали на несогласованных акциях протеста в Минске. Об этом сообщили в МВД Белоруссии.

В ведомстве также опровергли информацию о якобы массовых задержаниях, которую ранее распространил ряд СМИ. Официальный представитель ведомства Наталья Ганусевич подчеркнула, что все противоправные действия будут пресечены, а нарушителей привлекут к установленной законом ответственности.

Ранее глава минского управления СК Сергей Паско заявил журналистам, что по факту призывов к участию в протестах 27 марта, которые распространялись оппозиционными Telegram-каналами, было возбуждено уголовное дело.