Избирком Якутска обратится в полицию после сообщений о вбросах бюллетеней

Якутская городская избирательная комиссия собирается обратиться в полицию на фоне фейков о вбросах бюллетеней во время голосования.

Якутская городская избирательная комиссия собирается обратиться в полицию на фоне фейков о вбросах бюллетеней во время голосования.

Об этом сообщил местный телеканал со ссылкой на пресс-службу ЯГТИК. Отмечается, что комиссией городского округа ведется непрерывное наблюдение за информацией о возможных нарушениях во время голосования. Это также касается сообщений, которые публикуются в социальных сетях.

"Была проведена работа и по сообщениям, авторы которых утверждали, что в отдельных УИКах готовятся так называемые "вбросы" бюллетеней в пользу одного из кандидатов. Эта информация оказалась полностью ложной, не имеющей отношения к действительности", — заявила председатель ТИК Алла Самойлова.

По ее словам, в ближайшее время в правоохранительные органы направят материалы по этим публикациям.