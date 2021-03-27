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16:52   27 Марта 2021
Политика

Избирком Якутска обратится в полицию после сообщений о вбросах бюллетеней

Избирком Якутска обратится в полицию после сообщений о вбросах бюллетеней

Якутская городская избирательная комиссия собирается обратиться в полицию на фоне фейков о вбросах бюллетеней во время голосования.

Об этом сообщил местный телеканал со ссылкой на пресс-службу ЯГТИК. Отмечается, что комиссией городского округа ведется непрерывное наблюдение за информацией о возможных нарушениях во время голосования. Это также касается сообщений, которые публикуются в социальных сетях.

"Была проведена работа и по сообщениям, авторы которых утверждали, что в отдельных УИКах готовятся так называемые "вбросы" бюллетеней в пользу одного из кандидатов. Эта информация оказалась полностью ложной, не имеющей отношения к действительности", — заявила председатель ТИК Алла Самойлова.

По ее словам, в ближайшее время в правоохранительные органы направят материалы по этим публикациям.

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#якутск #самойлова #ЯГТИК

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