Посол РФ в Бразилии Лабецкий приступил к выполнению обязанностей
Новый российский посол в Бразилии начал выполнять свою миссию в стране. Он передал копии верительных грамот руководителю МИД республики Эрнесто Араужо.
Встреча посла и главы бразильского МИД прошла во дворце Итамарати. Об этом говорится в пресс-службе российского дипведомства.
"В ходе личной встречи во дворце Итамарати стороны обсудили перспективы углубления двустороннего диалога, будущее взаимодействия в рамках БРИКС, Группы двадцати и других многосторонних площадок. Особое внимание было уделено развитию российско-бразильского сотрудничества в области борьбы с пандемией", — гласит сообщение.
Алексея Лабецкого назначили на пост посла в Бразилии в конце января 2021 года. Он приехал в столицу страны 21 марта. Предшественник Лабецкого Сергей Акопов возглавлял российское посольство в Бразилии с февраля 2010 года.