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16:23   27 Марта 2021
Армия

Морская авиация Балтфлота отработала бомбометание в Калининградской области

Морская авиация Балтфлота отработала бомбометание в Калининградской области

Авиация Балтийского флота (БФ) провела отработку бомбометания по мишеням на полигоне в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы БФ.

В воздушных маневрах принимали участие фронтовые бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ. Экипажи самолетов отрабатывали метание бомб по мишеням и стрельбу из авиационных пушек по целям на земле. Макеты симулировали долговременные огневые точки условного противника.

Авиаудары наносились при помощи осколочно-фугасных боеприпасов по наземным мишеням. Заход самолетов осуществлялся с высот от 500 до 1 100 метров. Средства объективного контроля зафиксировали успешное поражение целей, сообщили в пресс-службе БФ. К маневрам были привлечены десять экипажей морской авиации Балтийского флота.

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#учения #балтийский флот #су-30см #су-24м

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