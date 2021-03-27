16:21 27 Марта 2021Политика
Пекин ввел санкции против США и Канады
Министерство иностранных дел Китая ввело санкционные ограничения в отношении физических лиц и компаний из США и Канады.
Министерство иностранных дел Китая ввело санкционные ограничения в отношении физических лиц и компаний из США и Канады.
Ранее стало известно, что Китай также ввел санкции против некоторых лиц и организаций Великобритании.
Такое решение было принято в качестве ответного шага на ограничения Лондона. Стоит отметить, что Соединенное Королевство обвинило Пекин в грубом нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне".