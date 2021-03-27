Американские ученые нашли способ снизить чувствительность зубов

Врачи Массачусетской больницы нашли способ уменьшить чувствительность зубов к холоду за счет клеток пульпы. Оказалось, что именно они связаны с болевыми ощущениями.

Врачи Массачусетской больницы нашли способ уменьшить чувствительность зубов к холоду за счет клеток пульпы. Оказалось, что именно они связаны с болевыми ощущениями.

За восприятие холода отвечают одонтобласты — клетки, которые образуют дентин под эмалью вокруг пульпы, сообщает старший автор исследования Йохен Леннерц. Реакция на холод может быть следствием кариеса, эрозии десны или даже онкологии, если человек проходит курс химиотерапии.

Исследователи провели опыты на лабораторных мышах, просверлив им зубы под анестезией. Оказалось, что боль при воздействии холода связана с белком TRCP5. Эксперты также заключили, что в случае его блокировки чувствительность пропадает. Некоторые виды зубной пасты и масло гвоздики содержат эвгенол, который и оказывает подобное действие.