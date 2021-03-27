Nexta могут признать иностранной экстремистской организацией в Белоруссии

СК Белоруссии инициирует признание Telegram-каналов Nexta иностранной экстремистской организацией.

СК Белоруссии инициирует признание Telegram-каналов Nexta иностранной экстремистской организацией.

Следователи Республики Беларусь отправили в Польшу бумаги на экстрадицию основателя Nexta Степана Путило и его главного экс-редактора Романа Протасевича. Ведомство сослалось на договор с соседним государством, регулирующий сферу помощи по уголовным делам.

СК обнаружил данные, свидетельствующие о признаках иностранной экстремистской организации. Деятельность Telegram-каналов Nexta будет запрещена на территории республики.

Расследование по факту противоправной деятельности Путило продолжается. К материалам дела приобщены неоднократные факты призывов к протестам, блокировки дорог и координации незаконных массовых мероприятий, сообщает СК Белоруссии.