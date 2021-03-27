Аналитики предсказали Пашиняну сохранение власти в Армении

Аналитики не исключили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сохранит действующую коалицию большинства в парламенте на выборах, которые состоятся 20 июня 2021 года.

Аналитики не исключили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сохранит действующую коалицию большинства в парламенте на выборах, которые состоятся 20 июня 2021 года.

Главе правительства республики вряд ли в ближайшее время удастся вернуть доверие народа из-за событий в Нагорном Карабахе. По мнению специалистов, позицию Пашиняна усугубляет и необходимость возобновления переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

"И хотя мы думаем, что он все же сохранит власть, после войны доверие к его правительству заметно ослабло, что может серьезно помешать проведению структурных реформ и борьбе с коррупцией", — считают аналитики.

Ранее Пашинян и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора констатировали стабилизацию обстановки в Нагорно-Карабахской Республике.