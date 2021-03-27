Аналитики Sina заподозрили Украину в подготовке штурма Крыма

Украинские военные провели учения у границ российского Крыма, во время которых отработали удары по военным объектам на полуострове.

Украинские военные провели учения у границ российского Крыма, во время которых отработали удары по военным объектам на полуострове.

Китайские эксперты предположили, что украинское руководство серьезно готовится к силовому захвату российского Крыма. В качестве подтверждения своего мнения они рассказали о деталях недавно проведенных у границы полуострова учений ВСУ. Свои рассуждения специалисты из КНР опубликовали в своей статье на страницах Sina, которую для русскоязычных читателей перевела "ПолитРоссия".

"Учения украинской армии проводились параллельно с маневрами сил НАТО в Черном море", — отметили авторы.

В Sina уверены, что эти действия направлены против России. О подготовке ВСУ к штурму Крыма, по мнению китайских экспертов, свидетельствует задействование в недавних учениях крупнокалиберных реактивных систем залпового огня БМ-30 "Смерч".

Китайские эксперты считают, что, хотя эти системы разработаны еще в СССР, они остаются достаточно мощными, чтобы причинить значительный ущерб противнику. Другое дело, что в случае реального нападения украинских войск на российский Крым, Украина понесет существенные потери, а помощь Запада рассматривается лишь в теории.